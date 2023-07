Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit schwerst verletztem Kradfahrer

L242, zw. Guldental und Langenlonsheim (ots)

Am 27.07.2023 gegen 15:25 Uhr befuhr ein 67-jähriger Kradfahrer die L242 von Langenlonsheim aus kommend in Fahrtrichtung Guldental. Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache verlor der Fahrer in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn nach rechts ab und kollidierte hier mit zwei Leitpfosten. Letztendlich kam er durch die Kollisionen auch zu Fall und erst circa 50 Meter weiter im linksseitigen Straßengraben zum Liegen. Der 67-Jährige war zunächst nicht ansprechbar und kam erst im Verlauf der Unfallaufnahme zu sich. Er wurde mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma und einer gebrochenen Schulter per Rettungshubschrauber in ein Mainzer Krankenhaus verbracht. Mit einem Ableben ist derzeit nicht zu rechnen. Durch unabhängige Zeugen wurde vor Ort der Verdacht von überhöhter Geschwindigkeit geäußert. Zur abschließenden Klärung der Fahrtauglichkeit wurde dem Verunfallten zudem eine Blutprobe entnommen. Die Unfallermittlungen dauern an. Die L242 war für circa zwei Stunden voll gesperrt.

