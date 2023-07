Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Widerstandshandlung gegen Polizeibeamte nach vorangegangener Bedrohung

Bad Kreuznach (ots)

Am 23.07.2023, um 21:14 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Bad Kreuznach von einer 53jährigen Frau telefonisch verständigt, die in der gemeinsamen Wohnung, in der Innenstadt von Bad Kreuznach, durch ihren 46jährigen Lebensgefährten mit einem Messer bedroht wurde. Als die 4 eingesetzten Polizeibeamten kurze später an der Wohnung erschienen, wurden sie sofort durch den stark alkoholisierten 46jährigen Mann beschimpft. Da der Mann auf keinerlei Ansprache reagierte musste er durch die Beamten schließlich in Gewahrsam genommen werden. Bei diesem Vorgang leistete der 46jährige Mann Widerstand, so dass ein 25jähriger Polizeibeamter hierdurch am Knie verletzt wurde. Der Mann konnte letztendlich dem Gewahrsam der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zugeführt werden. Ein beim Beschuldigten freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,26 Promille. Der Beschuldigte und seine 53jährige Lebensgefährtin blieben durch den Vorfall unverletzt. Gegen den 46jährige Mann wird nun ein Strafverfahren wegen Bedrohung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eröffnet.

