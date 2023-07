Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Versammlung "Fridays For Future" mit anschließendem Aufzug durch die Innenstadt

Bad Kreuznach (ots)

Am 14.07.2023, in der Zeit von 13:00 - 14:00 Uhr, wurde in der Innenstadt von Bad Kreuznach eine angemeldete Versammlung der Klimabewegung "Fridays For Future" durchgeführt. Nach einer ersten Kundgebung auf dem Bahnhofsvorplatz in Bad Kreuznach führte der anschließende Aufzug mit einer Teilnehmerzahl im mittleren zweistelligen Bereich über verschiedene Straßen in der Innenstadt. Hierbei wurden durch die Polizei vereinzelt Straßen und Kreuzungen entlang der Aufzugsstrecke für den fließenden Verkehr gesperrt. Dabei kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Aufzug wurde mit einer Abschlusskundgebung an der Pauluskirche beendet.

