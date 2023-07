POL-PDKH: Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Bad Kreuznach (ots) - Am Donnerstag, 06.07.2023, gegen 14.35 Uhr kam es in der Innenstadt von Bad Kreuznach zu einem Brandereignis. Dabei zündete ein Einzeltäter in einer Waschküche eines Mehrparteienhauses Papierstapel an. Durch einen zufällig hinzukommenden Bewohner des Hauses kann die Tat videografiert und die Papierstapel aus dem Haus gebracht werden. Durch die ...

mehr