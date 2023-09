Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 09.09.2023

Landkreis Verden/Osterholz (ots)

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln und Gefährdung des Straßenverkehrs. Verden.

Am Freitag, 08.09.2023, gegen 12:15 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Fahrer eines Peugeot die Straße Osterkrug in Richtung Innenstadt. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn, so dass nur das Ausweichen des entgegenkommenden Pkw einen Zusammenstoß verhindern konnte. Bei der anschließenden Kontrolle wurde beim Fahrzeugführer eine Beeinflussung durch Kokain festgestellt. Es wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Radfahrer unter Einfluss von Alkohol. Verden.

Am 08.09.2023, gegen 22:30 Uhr wurde in der Straße Neumühlen in Verden ein 55-jähriger Radfahrer kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol stand. Die Atemalkoholkonzentration betrug 3,14 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Achim.

Am Freitag, 08.09.2023, um 07:35 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Achim in der Sonnenstraße einen 19-jährigen Fahrzeugführer mit seinem E-Scooter. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass für den E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Oyten.

Am Freitag, 08.09.2023, um 07:40 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Fahrzeugführer mit seinem VW Transporter die Achimer Straße in Fahrtrichtung Oyten. Als er mit seinem Fahrzeug von der Achimer Straße nach links auf die Autobahn, AS Oyten in Fahrtrichtung Bremen, abbog, übersah er einen 50-jährigen Fahrradfahrer, der den dortigen Radweg in Richtung Oyten befuhr. Der Fahrradfahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Thedinghausen.

Am Freitag, 08.09.2023, gegen 17:00 Uhr, befuhr eine 39-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Motorrad die Straße "Zum Klärwerk" in Fahrtrichtung Thedinghausen. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie mit ihrem Motorrad nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Durch den Sturz verletzte sie sich leicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell