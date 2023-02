POL-NOM: Diebstahl E- Mountainbike

Northeim (ots) - Northeim, Wallstraße, Sonntag, 19.02.2023, 18.00 Uhr bis Montag, 20.02.2023, 09.00 Uhr NORTHEIM (Wol) - Unerlaubt vom Unfallort entfernt. Im Zeitraum vom Sonntag ca. 18.00 Uhr bis Montag 09.00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Wallstraße in Northeim. Der 64-jährige Geschädigte hatte sein Fahrzeug am Sonntagabend ordnungsgemäß abgestellt. Als er sein Fahrzeug am Montagmorgen wieder in ...

