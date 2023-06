Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autofahrer bei Unfall mit Straßenbahn eingeklemmt

Ludwigshafen (ots)

Heute Mittag (27.06.2023) kam es in der Hohenzollernstraße gegen 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einer Straßenbahn. Die Straßenbahn der Linie 10 war auf der Hohenzollernstraße in Fahrtrichtung Sternstraße unterwegs, als es zu einem Zusammenstoß mit einem am rechten Fahrbahnrand ausparkenden Auto kam. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto zwischen der Straßenbahn und einem weiteren am Fahrbahnrand geparkten PKW eingeklemmt. Der 38-jährige Autofahrer musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 36-jährige Straßenbahnfahrerin sowie die Fahrgäste blieben unverletzt. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

