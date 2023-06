POL-PPRP: 19-Jähriger nach Übergriff durch Personengruppe verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Eine 53-Jährige zeigte bei der Polizeiwache Ludwigshafen-Oggersheim einen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht an. Ihr VW-Polo wurde am Samstag, 24.06.2023, im Zeitraum 12.45 Uhr und 22.35 Uhr, auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Oderstraße an der hinteren Beifahrertür beschädigt. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. ...

