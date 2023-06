POL-PDWIL: Diebstahl und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Daun (ots) - Am 28.06.2023 gegen 08:49 Uhr wurde eine Beschädigung an den Tischtennisplatten im Bereich des Pausenhofes der Gymnassien in Daun gemeldet. Hier hatten bisher unbekannte Täter die Tischtennisplatten mit Lackfarbe besprüht und teilweise auch beschädigt. Jegliche Hinweise zur Tat, den möglichen Tätern oder sonstige Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 ...

