Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231019 - 1166 Frankfurt - Innenstadt: Einbrecherduo geschnappt

Frankfurt (ots)

(lo) Gestern Abend (18. Oktober 2023) wurde der Polizei ein Einbruch in eine Apotheke in der Großen Bockenheimer Straße gemeldet. Die Einsatzkräfte stellten daraufhin einen weiteren Einbruch in eine Apotheke am Rathenauplatz fest. Die Täter konnten festgenommen werden.

Gegen 02:45 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein, in dem der 37-jährige Geschädigte einen Einbruch in seine Apotheke in der Großen Bockenheimer Landstraße meldete. Über die Überwachungskamera konnte er die offen stehende Eingangstür erkennen. Eine sofort entsandte Streife bestätigte den Einbruch in die Apotheke und nahm einen akustischen Signalgeber wahr, der aus Richtung Goetheplatz zu hören war. Eine weitere Streife fuhr dorthin und stellte bei einer weiteren Apotheke am Rathenauplatz einen akustischen Alarm fest.

Neben der geöffneten Apothekentür entdeckten die Beamten zwei Männer hinter dem Verkaufstresen, die widerstandslos festgenommen werden konnten.

Neben den Videoaufzeichnungen vom ersten Tatort, auf denen die Verdächtigen anhand ihrer Kleidung erkannt werden konnten, führten sie eine größere Menge Münzgeld in Höhe von rund 1.600 Euro und 191 apothekeneigene "Taler" mit sich. Die Polizei brachte die beiden 27 und 28 Jahre alten wohnsitzlosen Beschuldigten in die Arrestzellen des Präsidiums. Sie werden heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

