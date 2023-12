Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kletterfreudiger Dieb

Erfurt (ots)

In den frühen Abendstunden des 29.12.2023 erklomm ein unbekannter Täter, den im Hochpaterre gelegenen Balkon einer Wohnung in der Krämpfervorstadt. Als der Täter gerade dabei war die Balkontür aufzubrechen, wurde der Wohnungsinhaber auf diesen aufmerksam. Als der Täter bemerkte, dass sein Vorhaben auflog, trat dieser zugleich den Rückzug an. Eine Nahbereichsfahndung führte nicht zum Ergreifen des Täters. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. (ChSch)

