Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unfallflucht durch Auto-Poser endet mit Führerscheinsicherstellung

Mogendorf (ots)

Am 18.09.2023 um 22:43 Uhr kam es am Maxi-Autohof in Mogendorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 18-jähriger Fahranfänger kollidierte mit seinem PKW BMW nach einer zuvor durchgeführten Drift-Show mit einem geparkten LKW. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle. Der aus der VG Wirges stammende Unfallverursacher konnte trotz Flucht zeitnah ermittelt werden. Er musste seinen Führerschein aufgrund der vollzogenen Fahrmanöver und Unfallflucht in amtliche Verwahrung geben.

