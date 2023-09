POL-PDMT: Diebstahl von Dachrinnen - Alpenrod

Bad Marienberg (ots) - Bereits am Freitagabend, 20:23 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Marienberger Straße in Bad Marienberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Beifahrerin eines geparkten Fahrzeuges, PKW Tiguan, grau, die Autotür gegen ein danebenstehendes Fahrzeug schlug. Während die Verursacherin in der unmittelbaren Umgebung auf den Fahrer des geschädigten PKW`s wartete, konnte dieser ...

mehr