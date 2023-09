Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Vielbach - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Vielbach (ots)

Am Samstag, 16.09.2023, gegen 11:10 Uhr, wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Montabaur ein 20 jähriger Mann in Vielbach einer allgemeinen Verkehrskontrolle mit dessen E-Scooter unterzogen. Im Rahmen dieser Verkehrskontrolle konnten bei dem Fahrzeugführer Auffallerscheinungen festgestellt werden, welche auf einen zeitnah zurückliegenden Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. In der Folge wurde die Weiterfahrt untersagt und im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Das Ergebnis dieser Untersuchung steht noch aus, jedoch wurde der Konsum von Betäubungsmitteln bereits während der Kontrolle eingeräumt. Bei einer ahndungswürdigen Konzentration an Betäubungsmitteln in seinem Blut muss der 20-Jährige zumindest mit einem hohen dreistelligen Bußgeld rechnen.

