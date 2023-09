Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: --Nachtragsmeldung -- Brand Kroppach Gewerbegebiet, Brand von Müll

Kroppach (ots)

Am Samstag, 16.09.23, gegen 19:00 Uhr, wurde die Rettungsleitstelle vom Brand auf dem Gelände eines Wertstoffhofes im Gewerbegebiet Kroppach in Kenntnis gesetzt. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte stand ein abgelagerter Müllhaufen in Vollbrand. Der Müll war in einer dafür angelegten Müllbox auf dem Firmengelände abgelagert. Durch die starke Rauchentwicklung erging vorsorglich eine Verkehrswarnung sowie der Einwohner der Ortslage Kroppach. Die Entzündung von gefährdeten Stoffen ist nicht erfolgt. Personen wurden nicht verletzt, ebenso verlief der entstandene Brandschaden minimal. Zur Brandursache können keine konkreten Angaben gemacht werden, eine Selbstentzündung des abgelagerten Unrates ist zu vermuten. Im Einsatz waren mehrere Feuerwehren aus den Kreisen Altenkirchen und Westerwald.

