Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Gernsheim (ots)

In der Zeit vom Freitag, den 09.06.2023 gegen 18:00 Uhr bis zum Samstag, den 10.06.2023 um 08:00 Uhr wurde ein blauer Audi A6 Avant, welcher in der Auerbacher Straße 7 geparkt stand, an der linken Fahrzeugseite durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise auf das Unfallfahrzeug und/oder den entsprechenden Fahrzeugführer bitte an die Polizeistation Gernsheim unter folgender Telefonnummer: 06258 / 9343 - 0.

