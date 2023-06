POL-DA: Brand einer Scheune in der Gemarkung Trebur

Bensheim (ots) - Eine Pizzeria in der Wormser Straße geriet in der Nacht zum Donnerstag (8.6.) in den Fokus Krimineller. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Unbekannten durch ein aufgehebeltes Fenster Zutritt in das Restaurant und entwendeten dort Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern ...

mehr