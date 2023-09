Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall durch wegrollendes Paketzustellerfahrzeug

Mogendorf (ots)

Am 16.09.2023 um 14:00 Uhr kam es in Mogendorf in der Fuhrgasse zu einem Verkehrsunfall durch ein wegrollendes und unbesetztes Paketzustellerfahrzeug. Der verantwortliche Fahrer unterließ es, das Kraftfahrzeug nach dem Aussteigen ausreichend gegen Wegrollen zu sichern und sein Gefährt stieß mit einem geparkten PKW zusammen. Bei der anschließenden Unfallaufnahme durch die Polizei wies der 34-jährige Paketzusteller Hinweise auf einen zeitnahen Drogenkonsum auf, sodass ihm die Weiterfahrt untersagt wurde. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Paketwagen musste von einem Ersatzfahrer abgeholt werden.

