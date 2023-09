POL-PDMT: Diez - Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

Höhn (ots) - Am 14.09.2023 kam es gegen 22:00 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße 40 in 56462 Höhn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am dortigen Fahrbahnrand abgestellter PKW wurde durch ein vermutlich in Fahrtrichtung Schönberg fahrendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete nach der Kollision in unbekannte Fahrtrichtung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher machen können, werden gebeten ...

