POL-PDMT: Gemeinsame Verkehrskontrollen der Polizeiinspektionen Montabaur und Diez

Kaub, Blücherstraße (ots) - Im Zeitraum vom 07. - 14.09.2023 sind bisher unbekannte Täter in ein zum Tatzeitpunkt leerstehendes Haus eingebrochen, an welchem sie die Kupferdachrinnen mittels Einstieg übers Dachfenster abgerissen haben. Auch Kupferleitungen aus dem Inneren wurden entfernt und mitgenommen. Da es sich um eine erhebliche Menge an Kupferdachrinnen ...

mehr