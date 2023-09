POL-PDMT: Zeugenaufruf - Kupferdiebstahl nach Einbruch in ein Haus in der Blücherstraße

Diez (ots) - Die Brandursachenermittlung des Brandes an einem Imbissstand in Diez konnte zwischenzeitlich durch Beamte der KI Montabaur abgeschlossen werden. Als Brandursache steht ein elektronischer Defekt fest. Eine Brandstiftung kann somit ausgeschlossen werden. Bei dem Brand entstand am Imbissstand selbst ein Sachschaden von etwa 5000,00 Euro. An benachbarten Gebäuden entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa ...

