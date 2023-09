Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall, Geschädigter gesucht

Bad Marienberg (ots)

Bereits am Freitagabend, 20:23 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Marienberger Straße in Bad Marienberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Beifahrerin eines geparkten Fahrzeuges, PKW Tiguan, grau, die Autotür gegen ein danebenstehendes Fahrzeug schlug. Während die Verursacherin in der unmittelbaren Umgebung auf den Fahrer des geschädigten PKW`s wartete, konnte dieser sich unbemerkt entfernen, ohne von der Verursacherin verständigt werden zu können. Der Fahrzeugführer des dunklen PKW`s wird daher gebeten, sich bei der Polizei Hachenburg zu melden (Tel.: 02662 95580 oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de).

