POL-PDMT: Wirges - Nicht zugelassenes Fahrzeug unter Betäubungsmitteleinfluss geführt

Kroppach (ots) - Am Samstag, 16.09.23, gegen 19:00 Uhr, wurde die Rettungsleitstelle vom Brand auf dem Gelände eines Wertstoffhofes im Gewerbegebiet Kroppach in Kenntnis gesetzt. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte stand ein abgelagerter Müllhaufen in Vollbrand. Der Müll war in einer dafür angelegten Müllbox auf dem Firmengelände abgelagert. Durch die ...

mehr