Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Motorradfahrern

Recklinghausen (ots)

Am 18.06.2023 ereignete sich um 12:12 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei Motorradfahrern in Haltern am See. Ein 59-jähriger Mann aus Gelsenkirchen und ein 36-jähriger Mann aus Essen befuhren jeweils mit ihren Motorrädern die Recklinghäuser Straße in Richtung Marl. In Höhe der Hammer Straße beabsichtige der Gelsenkirchener den Essener überholen, während dieser augenscheinlich zum Wenden ansetzte. Beide Motorräder stießen zusammen. Beide Männer verletzten sich durch den Verkehrsunfall schwer und mussten jeweils mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Recklinghäuser Straße zwischen Hammer Straße und Bossendorfer Damm gesperrt.

