Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Frontalzusammenstoß mit zwei verletzten Personen

Mihla (Wartburgkreis) (ots)

Am Montag ereignete sich gegen 06.45 Uhr zwischen Mihla und Nazza ein Verkehrsunfall. Ein 19-Jähriger befuhr mit seinem VW die L 1016 aus Richtung Eisenach kommend. In einer Rechtskurve geriet er auf nasser Fahrbahn auf den linken Fahrstreifen und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Toyota eines 58-Jährigen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Straße war für bis ca. 08.30 Uhr voll gesperrt. (tr)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell