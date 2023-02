Polizei Bonn

POL-BN: Wohnungseinbruch in Bonn-Poppelsdorf - Unbekannte entwendeten Schmuck und Bargeld - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

Am 27.02.2023, in der Zeit zwischen 07:30 und 12:30 Uhr, brachen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung auf der Trierer Straße in Bonn-Poppelsdorf ein. Vom Vorgartenbereich aus waren die Täter zunächst auf den Balkon der Wohnung geklettert. Durch das gewaltsame Öffnen der Balkontüre gelangten sie in die Zimmer, die augenscheinlich gezielt nach möglichem Diebesgut durchsucht wurden. Nach den bisherigen Feststellungen entwendeten die Täter neben Bargeld auch hochwertigen Schmuck und ein Bild - mit ihrer Beute verließen sie den Tatort schließlich unerkannt.

Das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Einbruch gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

