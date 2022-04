LPI-GTH: Verkehrsunfall

Ilmenau (ots) - In der Zeit zwischen dem 31. März und dem 03. April betraten bislang unbekannte Täter widerrechtlich eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Kopernikusstraße. Der oder die Unbekannten hebelten die Wohnungstür auf und entwendeten unter anderem einen Laptop. Das Beutegut hat einen Wert von ungefähr 4.000 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, ...

mehr