POL-HK: Heidekreis: Der Zentrale Kriminaldienst der Polizei im Heidekreis hat einen neuen Leiter

21.11.2022

21.11 / Der Zentrale Kriminaldienst der Polizei im Heidekreis hat einen neuen Leiter

Heidekreis: Am 01.11.2022 hat Polizeirat Philipp Vollmer seinen neuen Dienstposten in der Polizeiinspektion Heidekreis angetreten. Als Leiter des Zentralen Kriminaldienstes umfasst das neue Aufgabengebiet alles rund um das Thema Kriminalität, aufgeteilt in sieben Fachkommissariate sowie einer Fahndungskomponente, in denen sich insgesamt rund 90 Mitarbeitende tummeln. Der Leitungsposten war in den vergangenen eineinhalb Jahren kommissarisch besetzt, was mit der Zuweisung Vollmers Geschichte ist.

Der "Neue" ist 40 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Beruflich hat er 2003 die Ausbildung bei der Polizei in Niedersachsen begonnen und diese 2006 abgeschlossen. Nach einem kurzen Aufenthalt in der Bereitschaftspolizei, war er mehrere Jahre im Einsatz- und Streifendienst in Hannover. Während dieser Zeit begann er berufsbegleitend ein Jurastudium und schloss es erfolgreich ab (1. Examen). Nach verschiedenen Verwendungen in der Polizeiakademie Niedersachsen, der Polizeidirektion Hannover und dem Innenministerium startete er 2020 mit dem Masterstudium in Münster/Hiltrup. Die Funktion als Leiter des Zentralen Kriminaldienstes im Heidekreis ist seine erste Verwendung nach dem Studium, das im Herbst 2022 endete.

Der neue "Kripo-Chef" sagt über seine jetzige Verwendung, dass er sich sehr auf die Aufgabe freut und glücklich darüber ist, Teil dieser Dienststelle zu sein. Sein Hauptaugenmerk will er zunächst darauflegen, alle Mitarbeitenden seines Hauses kennenzulernen. Dabei, so Vollmer, ist ihm der persönliche Dialog besonders wichtig.

