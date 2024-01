POL-SU: Verkehrsdienst zieht Lkw-Fahrer aus dem Verkehr

Lohmar (ots) - Am Montagmorgen (22. Januar) kam es in Lohmar zu einem Raub auf eine Tankstelle. Die beiden Tatverdächtigen konnten wenig später in Tatortnähe festgenommen werden. Der Angestellte der Tankstelle im Ortsteil Scheiderhöhe an der Straße "An der Burg Sülz" gab an, dass der Überfall gegen 03:45 Uhr stattfand. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der 23-Jährige nach eigenen Angaben in einem kleinen Kühlraum. ...

mehr