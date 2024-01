POL-SU: Demonstrationszug durch Eitorf - Mehrere tausend Menschen äußern friedlich ihre Meinung

Siegburg (ots) - Im Zeitraum von Freitag (19. Januar), 16:00 Uhr, bis Montag (22. Januar), 07:00 Uhr, kam es zu einem Brand an einer Grundschule an der Chemie-Faser-Allee in Siegburg. Der Hausmeister des Gebäudes bemerkte am Montag beim morgendlichen Rundgang durch die Schule Brandgeruch. Als er nach draußen ging, sah er ein verbranntes Mobiliarstück, mutmaßlich eine Holztür, die Unbekannte aus einem nahegelegenen ...

