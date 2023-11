POL-LB: Leonberg-Eltingen: Wohnungseinbruch

Ludwigsburg (ots) - Am Montag (06.11.2023) kam es zwischen 08:25 Uhr und 19:20 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Bilfinger Straße in Geisingen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Haus, durchsuchten die Räume im ersten Obergeschoss und durchwühlten mehrere Schränke. Die Einbrecher stahlen dabei Bargeld in vierstelliger ...

