POL-LB: Freiberg am Neckar-Geisingen: Wohnungseinbruch in der Bilfinger Straße

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (06.11.2023) kam es zwischen 08:25 Uhr und 19:20 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Bilfinger Straße in Geisingen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Haus, durchsuchten die Räume im ersten Obergeschoss und durchwühlten mehrere Schränke. Die Einbrecher stahlen dabei Bargeld in vierstelliger Höhe. Ob Weiteres entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Beim Einbruch entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, sich an den Polizeiposten Großbottwar unter der Tel. 07148 1625-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu wenden.

