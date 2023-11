Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weissach: nach Unfall auf der L 1177 sucht Polizei Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (06.11.2023) kam es gegen 15.10 Uhr auf der Landesstraße 1177 auf Höhe der Porschestraße bei Weissach zu einem Unfall, zu dem die Polizei noch Zeugen sucht. Eine 51 Jahre alte VW-Fahrerin befuhr die L 1177 aus Richtung Mönsheim in Fahrtrichtung Weissach. Zeitgleich wollte eine 57-jährige Kia-Lenkerin von einem Firmenparkplatz nach links auf die L 1177 abbiegen. Die beiden Frauen kollidierten schließlich miteinander. Die Kreuzung ist ampelgeregelt und beide Unfallbeteiligte gaben der Polizei gegenüber an, dass sie bei Grün gefahren seien. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Beide Frauen erlitten leichte Verletzungen. Zeugen, die insbesondere Hinweise zu der Ampelschaltung geben können, wenden sich an das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0 oder E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell