Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: wieder Vandalismus in einer Schule festgestellt

Ludwigsburg (ots)

Nachdem bereits von Samstag auf Sonntag (04./05.11.2023) in der Gemeinschaftsschule in der Berliner Straße in Herrenberg noch unbekannte Täter wüteten (wir berichteten 06.11.2023), wurde mutmaßlich in der Folgenacht auch die Realschule Ziel einer Attacke. Zwischen Sonntag (05.11.2023) 14.00 Uhr und Montag (06.11.2023) 06.45 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf und brachen so in die Schule ein. In einem Musikraum durchwühlten sie einen Schrank und verstopften das Waschbecken mit Unrat, so dass der Abfluss blockiert war. Anschließend drehten sie das Wasser auf. Das Waschbecken lief schließlich über und es entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Herrnberg, Tel. 07032 2708-0 oder E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen sich zu melden.

