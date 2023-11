Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Unbekannte gehen auf Fußgänger los

Ludwigsburg (ots)

Ein 40-Jähriger befand sich am Sonntag (05.11.2023) zwischen 22:00 und 23:00 Uhr auf dem Nachhauseweg, als er im Bereich des Salamanderplatzes in Kornwestheim plötzlich von drei bislang unbekannten Personen hinterrücks angegriffen wurde. Einer der Täter zog den 40-Jährigen von hinten auf den Boden. Danach traten die Täter mehrmals auf ihr am Boden liegendes Opfer ein, während einer der Angreifer ihn am Boden festhielt. Erst als ein Pkw auf den Salamanderplatz fuhr, ließen die Täter von dem Mann ab und rannten davon. Alle drei Unbekannte hatten ihre Gesichter vermummt und trugen jeweils einen schwarzen Pullover, dessen Kapuze sie über den Kopf gezogen hatten. Der 40-Jährige erlitt Verletzungen und musste sich in ärztliche Behandlung geben. Das Polizeirevier Kornwestheim bittet Zeugen, sich unter der Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell