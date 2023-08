Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Mit Crystal in der Jogginghose ertappt

Görlitz (ots)

Fahnder der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf sind in der Nacht zum gestrigen Donnerstag am Südausgang des Görlitzer Bahnhofes auf einen Mann aufmerksam geworden. Zur Feststellung seiner Identität sollte der Deutsche seinen Ausweis vorzeigen. Seine Antwort: "Habe ich nicht dabei". Auf die Frage, ob er Waffen, verbotene Gegenstände oder berauschende Mittel mitführe, war seine Antwort: "Habe nichts dergleichen mit". Während der Kontrolle entstand zunehmend der Eindruck, dass der Kontrollierte etwas verbergen wollte.

Eine zwischenzeitlich durchgeführte Überprüfung seiner gemachten Angaben brachte ans Licht, dass es sich um einen 29-Jährigen handelt, der mit dem Betäubungsmittelgesetz in Konflikt geraten war und der zudem wegen Gewaltdelikten bekannt ist. Daraufhin sahen sich die Ordnungshüter insbesondere noch einmal seine Jogginghose an, an der er die ganze Zeit "herumfummelte".

Im Bund der Hose tauchte dann im Lichtkegel der Taschenlampe ein szenetypisches Tütchen auf. In diesem bewahrte er tatsächlich Drogen auf.

Bei den Drogen handelt es sich um ca. 50 Gramm Crystal. Die Görlitzer Kriminalpolizei übernahm anschließend den Fall. Kurze Zeit später wurde im Zusammenhang mit dem am Körper entdeckten Crystal die Wohnung des Beschuldigten durchsucht. Dabei fanden die Beamten zwar keine Betäubungsmittel, dafür aber verschiedene Dinge, die der 29-Jährige möglicherweise durch Eigentumsdelikte erlangte.

Ein durchgeführter Drogenschnelltest lässt im Übrigen darauf schließen, dass der Mann zum Zeitpunkt der Kontrolle unter dem Einfluss von Amphetaminen stand.

Letztlich ordnete der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Görlitz Untersuchungshaft an.

