Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Geschleuste auf deutscher, Schleuser auf polnischer Seite ergriffen

Görlitz, Landkreis Görlitz (ots)

Gemeinde Neißeaue - In der vergangenen Nacht, ca. 23.30 Uhr, stellten Einsatzkräfte in Zentendorf (Gemeinde Neißeaue), unterhalb der Kulturinsel, zunächst zwei Syrer, einen Jemeniten und einen Marokkaner fest. Zur gleichen Zeit entdeckten die Bundespolizisten ein auf polnischer Seite abgestellten Pkw Honda. Nachweislich waren die vier Männer mit diesem Honda an den späteren Grenzübertrittsort gebracht worden. Eine gemeinsame deutsch-polnische Streife ging der Sache auf polnischem Hoheitsgebiet nach und suchte nach dem Fahrer des mutmaßlichen Schleuserfahrzeuges. Tatsächlich ergriffen die Grenzschützer den Gesuchten ca. eine Stunde später in der Ortslage Bielawa Dolna (Nieder Bielau). Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 32-jährigen Rumänen. Der Mann, der zur Grenzwache nach Zgorzelec mitgenommen wurde, ist in Deutschland kein unbeschriebenes Blatt. Sein Name steht zweifach auf der Fahndungsliste. Auf ihn ist demnach ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Hausfriedensbruchs und einer wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ausgestellt.

Während die Ortslage Zentendorf später gegen 21.30 Uhr noch mal eine Rolle spielte, als dort vier Somalier und ein Syrer aufgegriffen wurden, nahm die Bundespolizei zuvor im Nachbarort Deschka bereits sieben Somalier und einen Ägypter in Gewahrsam.

Görlitz - Neben einzelnen Personen, die zu unterschiedlichen Zeit an verschiedenen Orten in Görlitz aufgegriffen wurden (einen Pakistaner, einen Eritreer, einen Ägypter, sechs Inder und 14 Syrer) sind darüber hinaus in zwei Fällen größere Personengruppen und in einem Fall eine kleinere Personengruppe festgestellt worden. Eine dieser größeren Gruppen bestand aus 13 syrischen Männern, die 09.35 Uhr in Tauchritz aufgefallen war.

Niesky - Bei der anderen größeren Gruppe handelte es sich um fünf türkische Frauen und sechs türkische Männer. Diese elf Migranten wurden kurz vor 05.00 Uhr von einer Streife des Polizeireviers Görlitz vor dem Nieskyer Bahnhof angetroffen.

Gemeinde Kodersdorf - Die kleinere Gruppe bestand schließlich aus einer sechsköpfigen Familie aus der Türkei. Mutter, Vater und die vier Kinder waren durch die Ortslage Wiesa (Gemeinde Kodersdorf) gelaufen, bis sie 13.15 Uhr von Bundesbereitschaftspolizisten gestoppt wurden.

