Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht im Lembergweg

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (05.11.2023) wurde zwischen 14:30 Uhr und 16:30 Uhr ein auf einer Parkfläche im Lembergweg in Sindelfingen geparkter Mercedes beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker touchierte, mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken, den Mercedes, wodurch an diesem ein Sachschaden von rund 2.000 Euro entstand. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0 oder E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de,sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können.

