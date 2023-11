Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Einbruch in Wohnhaus im Asperger Weg

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Freitag (03.11.2023) 08:30 Uhr und Sonntag (05.11.2023) 19:30 Uhr in ein Wohnhaus im Asperger Weg in Tamm ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Haus, durchsuchten mehrere Räume und durchwühlten zahlreiche Schränke. Es ist noch unbekannt, ob etwas gestohlen wurde und wie hoch der entstandene Sachschaden ist. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Tamm unter der Tel. 07141 601014 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

