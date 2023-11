Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Löchgau: Mutmaßliche Nötigung im Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (04.11.2023) soll es gegen 17:45 Uhr im Bereich eines Kreisverkehrs bei Löchgau beinahe zu einem Unfall zwischen einem 43 Jahre alten VW- und einem 24-jährigen BMW-Fahrer gekommen sein. Im Anschluss daran soll es auf der Landesstraße 1107 in Fahrtrichtung Bietigheim-Bissigen zu einer auffälligen Fahrweise der beiden PKW-Lenker bzw. möglicherweise auch zu gegenseitigen Nötigungen gekommen sein. Zeugen, die die beiden Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

