POL-LB: Holzgerlingen: mehrere Autos beschädigt

Ludwigsburg (ots) - Am Samstag (04.11.2023) zwischen 16.15 Uhr und 18.15 Uhr versuchten noch unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Lettenäckerweg in Mötzingen einzubrechen. Die Unbekannten versuchten sich über die Garage Zutritt ins Innere des Hauses zu verschaffen, was ihnen jedoch nicht gelang. Am selben Tag kam es zwischen 18.00 Uhr und 23.10 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Fichtenstraße in Nufringen. ...

mehr