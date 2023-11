Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Mehrere Sachbeschädigungen am Bahnhof - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ditzingen sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu mehreren Sachbeschädigungen am Bahnhof in Ditzingen geben können. Zwischen Samstag (04.11.2023), 18:00 Uhr, und Sonntag (05.11.2023), 06:30 Uhr, wurden durch unbekannte Täter mindestens drei Bahnhofseinrichtungen mutwillig beschädigt. Die Unbekannten zerstörten eine Seitenwand aus Glas eines Wartehäuschens auf einem Bahnsteig, eine Bedachung an einem Bussteig sowie einen Spiegel in einer öffentlichen Toilette. Zudem wurde eine Tür des Toilettenhäuschens mit schwarzer Farbe beschmiert. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Zeugenhinweise werden unter der Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de entgegen genommen.

