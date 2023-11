Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Benningen am Neckar/Erdmannhausen: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Sowohl in Benningen am Neckar als auch in Erdmannhausen trieben noch unbekannte Täter am Samstag (04.11.2023) zwischen 16:30 Uhr und 22:45 Uhr ihr Unwesen.

In Benningen verschafften sich die Täter in der Straße "Im Kirchtal" gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung und durchsuchten das Innere. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde unter anderem Schmuck entwendet.

In Erdmannhausen hatten es die Unbekannten auf ein Wohnhaus in der Rosenstraße abgesehen und drangen auch in dieses gewaltsam ein, um anschließend die Wohnräume sowie Mobiliar zu durchsuchen. Was in diesem Fall entwendet wurde, ist noch nicht bekannt.

In beiden Fällen können die Höhe des Diebesgutes sowie des entstandenen Sachschadens derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell