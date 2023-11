Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: 79-Jähriger fährt gegen Garagenwand

Ludwigsburg (ots)

Ein 79 Jahre alter VW-Lenker war am Sonntag (05.11.2023) gegen 21:15 Uhr im Begriff, in der Strombergstraße in Marbach am Neckar sein Fahrzeug in einer Garage einzuparken, als er plötzlich stark beschleunigte. Mutmaßlich, da er das Gas- und das Bremspedal miteinander verwechselte, fuhr der 79-Jährige mit Wucht gegen die Rückwand der Garage, die daraufhin zu Bruch ging. Der VW war anschließend nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer sowie sein 17 Jahre alter Beifahrer blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 30.000 Euro geschätzt.

