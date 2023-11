Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen - Verkehrsunfall mit Fahrschulauto

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag, dem 03.11.2023 gegen 19:20 Uhr, befuhren ein 18-jähriger Fahrschüler und sein 59-jähriger Fahrlehrer mit einem Fahrschulauto der Marke Jaguar die K1690 von Hemmingen kommend und wollten im Einmündungsbereich zur L1141 nach rechts in Richtung Korntal abbiegen. Beim Einfahren wurde der Jaguar von einem vorfahrtsberechtigten Daimler-Benz-Lkw eines 63-Jährigen erfasst, welcher in Richtung Korntal unterwegs war. Durch den Zusammenprall wurde das Fahrschulauto an den Fahrbahnrand geschleudert. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. Der Jaguar war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Straße musste im Rahmen der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden.

