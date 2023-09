Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Nachtrag zu Pressemitteilung "Frau bei Nachbarschaftsstreit schwer verletzt"

Trier (ots)

Ein Mann ist am Dienstagabend, 5. September, mit seiner Nachbarin in Trier-Feyen in Streit geraten und hat sie schwer verletzt. Der 25-Jährige griff die Frau mutmaßlich mit einer Eisenstange an, wodurch diese eine Treppe hinunterstürzte und am Fuße dieser schwer verletzt liegen blieb. Nun sucht die Kripo nach einer weiteren Eisenstange, die sich noch im Bereich des Geschehens befinden könnte. Möglicherweise im Bereich der Dr.-Piro-Straße, Am Pfahlweiher und der dortigen Kleingartenanlage.

Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des Gegenstandes machen können, insbesondere Anwohner, melden sich bei der Kripo unter Telefon 0651/9779-2290 melden.

