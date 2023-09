Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: (MA) Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe: Dank Videoauswertung Einbrecher wiedererkannt und festgenommen

Mannheim (ots)

Bereits am 30. August 2023 kam es in einem Geschäft am Mannheimer Hauptbahnhof zu einem Einbruchsdiebstahl. Hierbei wurden Waren im Wert von rund 336 Euro entwendet. Ein Tatverdächtiger konnte nun gefasst werden.

Anhand der Videoaufnahmen stellten Beamte der Bundespolizei in Mannheim fest, dass eine dreiköpfige Tätergruppierung am 30. August 2023 gegen 04:15 Uhr in ein Ladengeschäft im Basement des Hauptbahnhofs einbrach. Hierbei öffneten die Personen arbeitsteilig die verschlossene Schiebetür des Geschäfts. Im weiteren Verlauf verließen die bis dahin unbekannten Tatverdächtigen mit gefüllten Einkaufstüten das Geschäft wieder. Sie entfernten sich anschließend vom Hauptbahnhof.

Ein Mitarbeiter des Geschäftes bemerkte den Diebstahl der Waren, bei denen es sich unter anderem um E-Zigaretten handelte, am nächsten Tag und informierte die Bundespolizei.

Durch die Videoaufnahmen lagen den Beamten Lichtbilder der Tatverdächtigen vor. Bei Fahndungsmaßnahmen am Sonntag (3. September) erkannte eine Streife der Bundespolizei den 14-jährigen Tatverdächtigen am Hauptbahnhof wieder.

Die Beamten nahmen den Jugendlichen vorläufig fest.

Die Staatsanwaltschaft Mannheim ordnete die Beschlagnahme des mitgeführten Mobiltelefons des 14-Jährigen sowie eine Wohnungsdurchsuchung an.

Beamte der Bundes- und Landespolizei durchsuchten daraufhin die Wohnung des Tatverdächtigen. Dabei wurde ein Teil des Stehlgutes aufgefunden und sichergestellt.

Die Ermittlungen zu etwaigen weiteren Diebstahlsdelikten sowie zu den Komplizen des Jugendlichen werden von der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe übernommen.

Den 14-Jährigen erwartet ein Strafverfahren unter anderem wegen Bandendiebstahls.

