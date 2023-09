BPOLI-KA: (PF) Erst Gleise überquert, dann in Gleisbereich uriniert

Sinsheim (ots) - Am späten Freitagabend (1. September) hat ein 47-Jähriger am Haltepunkt Sinsheim/Arena die Gleise unbefugt überquert. Durch sein Handeln löste der Mann einen Großeinsatz aus. Gegen 20 Uhr meldete die Deutsche Bahn AG der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe einen möglichen Zusammenstoß zwischen einem Zug und einer Person am Haltepunkt. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Bundes- und ...

mehr