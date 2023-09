BPOLI-KA: (MA) Sexuelle Belästigung im Zug

Mannheim (ots) - Am Dienstagmittag (29. August) haben vier bislang unbekannte Tatverdächtige am Mannheimer Hauptbahnhof eine 24-Jährige sexuell belästigt. Die Geschädigte befand sich gegen 14:15 Uhr am Bahnsteig 8a zwischen den Abschnitten B und C. Im dortigen Raucherbereich zog einer der Tatverdächtigen die ...

mehr