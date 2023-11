Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach Rielingshausen: Versuchter Wohnungseinbruch

Ludwigsburg (ots)

Gegen 19:10 Uhr am Freitagabend (03.11.2023) versuchte ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein Wohnhaus in südwestlicher Ortsrandlage in Rielingshausen einzubrechen. Die Bewohnerin befand sich zur Tatzeit im Obergeschoss des Hauses, hörte einen lauten Schlag und ging nachsehen. Der Täter war jedoch bereits geflüchtet. Die Bewohnerin stellte fest, dass der Täter die verglaste Terrassentür eingeschlagen und sich dadurch Zutritt zum Gebäude verschafft hatte. Anschließend verständigte die Bewohnerin die Polizei. An der Terrassentüre entstand Sachschaden von etwa 300,00 Euro, über etwaiges Diebesgut ist bislang nichts bekannt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter 07144/9000 oder Email: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

